Kanye West toont nieuwe liefde op Instagram

West, die zich tegenwoordig ook Ye noemt, en Fox daten sinds oud en nieuw. De twee ontmoetten elkaar op een feestje in Miami waarna afgelopen week een tweede date in New York volgde.

Fox deed verslag van de date op de site van Interview Magazine. De twee zagen onder meer een toneelstuk op Broadway en gingen uit eten. Daarna had de rapper, die tot vorig jaar met Kim Kardashian was getrouwd, een verrassing voor haar.

„Ik ben nog steeds in shock”, vertelde Fox daarover. „Ye had een hotelsuite vol kleding voor me geregeld. Het was de droom van ieder meisje. Wie doet dat nou op een tweede date, of welke date dan ook?”