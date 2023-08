Joodse organisaties verdedigen Bradley Cooper in nepneusrel

De American Jewish Committee laat TMZ echter weten dat de neus geen belediging is voor Joodse mensen. „Wij vinden niet dat deze verbeelding van Bernstein op enige manier de Joodse gemeenschap schaadt of belachelijk maakt”, stelt een woordvoerder. Ook de Anti-Defamation League is het hiermee eens: „Door de geschiedenis heen zijn Joodse mensen vaak op een antisemitische manier in films geportretteerd en afgebeeld als kwade karikaturen met een grote haakneus. Deze film, over het leven van de legendarische componist Leonard Bernstein, past niet in dat rijtje.”

Eerder namen ook de kinderen van Bernstein het al voor Cooper op. Zij werkten mee aan de Netflix-film en stellen dat hun vader „erg trots zou zijn geweest op het resultaat.” Hij zou er volgens zijn kinderen geen enkel bezwaar tegen hebben gehad dat een acteur een prothese zou dragen om hem te spelen.

West Side Story

Bernstein (1918-1990) geldt als een van de grootste moderne Amerikaanse componisten en dirigenten. De maestro, een zoon van Joodse ouders die uit Rusland vluchtten, dirigeerde na de Tweede Wereldoorlog talloze grote orkesten in de VS en daarbuiten. Hij presenteerde op televisie educatieve programma’s over klassieke muziek. Als componist stond Bernstein bekend om zijn meeslepende muziek die klassieke muziek wist te combineren met andere, meer moderne muziekgenres. Een van zijn allerbekendste werken is de musical West Side Story. De film is vanaf 20 december te zien op Netflix.