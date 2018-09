Column Evert Santegoeds: Strikt Privé 

Maar goed, we waren er weer bij en de leukste foto’s ziet u vanaf pagina 8. Maar verheugt u zich vooral op volgende week, dan houden de BAUER’s, EXCLUSIEF VOOR PRIVÉ, hun eigen foto-uurtje. Dat ziet er - kan ik u alvast vertellen - een stuk vrolijker uit!

Verder in dit nummer een vervolg op ons onthullende verhaal over HUMBERTO TAN en tv-collega DIONNE STAX, die VORIG JAAR APRIL al voor het eerst onder opmerkelijke omstandigheden werden gespot toen hij Dionne een onvergetelijke verjaardag bezorgde!

We hebben een interview met YOLANTHE van EDWIN BREDIUS over een bijzondere missie in Thailand, en staan stil bij het overlijden van HENK ELSINK, die na een ziekbed van járen overleed aan een griepje!

Buitengewoon opmerkelijk is ook de reportage over een zoon van muzieklegende BOUDEWIJN DE GROOT, die veroordeeld lijkt… TOT DE VOEDSELBANK!

