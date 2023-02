Queen-gitarist Brian May was geïrriteerd door meezingende fans

De inmiddels 75-jarige May, eind december nog geridderd door de Britse koning Charles, had liever gezien dat hun fans luisterden in plaats van meezongen. „We dachten: mensen luister nou maar gewoon. We doen verschrikkelijk ons best, luister daar dan naar. Maar tevergeefs, ze waren niet te stoppen.”

De wereldberoemde rockgroep kwam niet veel later tot de conclusie dat het onmogelijk zou zijn om tegen het meezingen in te gaan. May vertelt over een gesprek tussen hem en Freddie Mercury hierover, de in 1991 overleden frontman en zanger van de band. „Op een dag was het geschreeuw van de fans zo extreem dat ik tegen Freddie zei dat we deze vorm van energie juist moesten aanmoedigen. We waren het er uiteindelijk over eens dat dit iets heel interessants was om verder te onderzoeken.”

In oktober bracht Queen nog een nummer uit waarin Mercury te horen is. De track heet Face It Alone en stamt uit de periode rond 1989 waarin het album The Miracle werd opgenomen.