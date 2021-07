The Nanny-collega’s van Fran Drescher steunen haar rivaal

In een filmpje van Modine spreken de The Nanny-acteurs de voorkeur voor deze kandidaat uit. Geen van de drie spreekt daarbij overigens een slecht woord uit over Drescher, die campagne voert met haar running mate Anthony Rapp, bekend van onder meer Star Trek: Discovery.

Shaughnessy speelde in The Nanny de baas van Dreschers personage, Mr. Sheffield. Taylor was in de serie te zien als de moeder van oppas Fran en Zima speelde van haar achtste tot haar veertiende de rol van Grace Sheffield, de jongste dochter van het gezin.

De winnaar van de race om het voorzittershap van SAG-AFTRA neemt het stokje over van Gabrielle Carteris. De Beverly Hills, 90210-actrice leidt de vakbond al sinds 2016.