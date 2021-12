Maxime Meiland steunt haar moeder: ’Dat wil niet zeggen dat we dezelfde mening delen’

„Laat ik vooropstellen dat het nooit mijn bedoeling is geweest om een groepering buiten te sluiten of iemand te kort te doen in zijn of haar geloof”, begint Maxime haar verhaal op Instagram. „Nederland is (gelukkig) een divers land met vele afkomsten en geloven. Ik respecteer vanzelfsprekend iedereen, ongeacht afkomst of geloof.”

De realityster geeft aan niet voor haar moeder te kunnen spreken, maar zegt haar wel te steunen. „Dat ik achter mama sta en haar support, wil niet zeggen dat we overal hetzelfde over denken of dezelfde mening delen.”

Juist in deze tijd is elkaar steunen erg belangrijk, vindt Maxime. Ze is van mening dat ’we meer tot verbinding moeten komen, dan dat we tegenover elkaar komen te staan’.

Maxime sluit haar bericht af met excuses. „Ik wil mijn excuses aanbieden aan de mensen die zich persoonlijk geraakt hebben gevoeld door deze situatie.”

Naast matrassenmerk Emma hebben ook huidverzorgingsproducent Nivea en kaartenbedrijf Hallmark de samenwerking met de Meilandjes verbroken vanwege Erica’s anti-islamuitspraken. Ze vergelijkt in haar gelijknamige boek vrouwen in boerka met pinguïns en noemt hoofddoekjes ’niet normaal’. Ook stelt ze dat de islam ’heel veel ellende brengt’ en dat zij dit wil tegenhouden.