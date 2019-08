Bibian Mentel onder het mes

In een bericht op het sociale medium legt hij uit wat de arts gaat doen bij de 46-jarige snowboardster, bij wie er eerder deze zomer opnieuw uitzaaiingen werden gevonden. „We brengen Bibian orgenochtend om 07;15u richting de OK. Daarna wordt het 5 uur duimendraaien en proberen om het doemscenario niet in mijn hoofd toe te laten. De specialisten gaan de tumor uit de C2 en C3 verwijderen en de titanium constructie van de C4 tm C7 gebruiken om ook de C3 en C2 vast te zetten”, aldus Edwin.

Ook legt hij uit dat het doemscenario een dwarslaesie inhoudt. „Een klein risico en dat mag dus ook echt niet gebeuren, want dan is zelfs ademhalen niet meer mogelijk.” Toch blijft hij positief: „Ik vertrouw op de specialisten, ik vertrouw op haar lichaam, ik vertrouw op onze liefde en kracht maar boven alles hoop ik dat mijn schatje het geluk mag krijgen dat alles goed gaat en ze nog weer wat tijd mag lenen om te genieten van het leven.”

Zelf liet Bibian eerder weten dat ze het gevoel heeft dat ’het kaartenhuis van binnenuit aan het instorten is’. Toch heeft ze de hoop nog niet opgegeven. „Ik wil leuke dingen doen, genieten. Iedere dag die je hebt, is er een”, vertelde ze destijds aan RTL Boulevard.

De uitzaaiingen die in juli zijn gevonden zitten boven in haar nek, tegen haar schedel aan. Daarnaast zijn er ook zijn plekjes in haar longen en onderrug gevonden.