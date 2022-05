Johan Derksen keert niet terug bij Vandaag Inside: ’Daar laat ik het bij’

„Ik ben ermee gestopt en daar laat ik het bij”, zegt de televisiemaker, die vorige week in opspraak kwam nadat hij op televisie vertelde dat hij in de jaren 70 een bewusteloze vrouw met een kaars had gepenetreerd. „Het kan zijn dat er gesprekken zijn, maar die zijn in ieder geval niet met mij.” Derksen laat weten daar ook geen behoefte aan te hebben.

Vrijdag werd bekend dat Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp per direct stoppen met hun werkzaamheden voor Vandaag Inside. Dit was enkele dagen na de ophef die ontstond over de bekentenis van Derksen. De analist nuanceerde dit in de volgende uitzending en stelde dat er geen penetratie had plaatsgevonden.

Op de vraag of het programma helemaal stopt of dat het op een later moment mogelijk in een andere vorm terugkeert, wil Talpa vooralsnog niet ingaan.