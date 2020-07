Sonja Bakker laat laatste wens vader in vervulling gaan

Wat was Theo trots op zijn dochter, Sonja Bakker. Afgelopen vrijdag overleed hij op 76-jarige leeftijd. Ⓒ Albert den Iseger

In een bescheiden setting was woensdag de uitvaart van THEO BAKKER, de vader van SONJA BAKKER. De dienst vond plaats in de parochiekerk in het Noord-Hollandse De Goorn.