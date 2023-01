Premium Het beste van De Telegraaf

Verzoening tussen broers lijkt uitgesloten Details memoires onthuld: ’Harry opent aanval op Catherine’

Door Onze redactie

Ⓒ Getty Images

Over minder dan een week verschijnt dan eindelijk het nu al veelbesproken boek van prins Harry: Spare. Er worden kosten noch moeite gespaard het boek en met name de inhoud daarvan te beschermen en er is dan ook geen letter uitgelekt. Tóch zijn er nu details bekend geworden! En daaruit blijkt dat Harry ook zijn schoonzus Catherine niet spaart...