’Kanye zorgde zelf voor ondergang huwelijk’

Ⓒ Getty Images

Het is officieel over en uit tussen KANYE en KIM. Weliswaar geen verrassing, omdat de rapper en realityster al een hele tijd gescheiden van elkaar leven. Hoewel alles gemoedelijk lijkt te gaan en het er dankzij huwelijkse voorwaarden er naar uitziet dat de afwikkeling van een leien dakje zal gaan, rijst de vraag: had Kanye het nog kunnen voorkomen? Of zorgde hij voor de genadeklap afgelopen zomer toen hij twitterde dat hij wilde scheiden?