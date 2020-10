Derksen blikt terug op ’Akwasi-grap’: ’Ze kunnen van mij allemaal barsten!’

„Wat mij geweldig stoort is dat hele peloton, hypocriete, achterbakse mensen in Nederland die als je wat zegt, je meteen een etiket opplakken. René maakt een grap door als vrouw verkleed te gaan zitten, omdat een Belg dertig jaar verslaggever is en op een goede dag plotseling een vrouw is geworden. Nou, daar mag geen grap over gemaakt worden”, begint hij zijn verhaal. „Ik maak een grapje over Akwasi, ik ben een racist. Al die klootzakken zitten te wachten op een verspreking of een grapje dat verkeerd valt en die plakken je meteen een etiket op.”

Trutland

Hij vervolgt: „Ze willen iedereen die een mening heeft die afwijkt van hun mening monddood maken in Nederland. En als we daar aan toegeven, en daar zijn we snel toe geneigd, dan is Nederland dadelijk een groot trutland. Ik ben in sommige dingen zo teleurgesteld. Ik maak een grapje over Akwasi, iedereen wist dat dat een grapje was. Het was niet eens zo’n slecht grapje. Maar het was een grapje. Dan komt de afdeling voorlichting van Talpa: ’paniek, paniek! Er komen boze telefoontjes uit het land!’. Ze maken een persbericht waarin ze zeggen afstand te nemen van alles wat met racisme te maken heeft. Nou wij ook! Dat hebben we wel honderd keer aan tafel gezegd!”

Derksen vindt het vooral moeilijk dat mensen hem laten vallen. „Ik zei dat ik het niet zo erg vond dat er commercials wegvielen, omdat we die toch altijd erg lang vonden duren in ons programma. De directie meteen in een mail: ’doe dat niet! Geen olie op het vuur gooien, want het is een zeer ernstige zaak’. Dan denk ik: ’pleur op! Ga achter je mensen staan’. De gekste mensen laten je vallen. Ik zal je vertellen, daar was ik helemaal verbaasd over, ik maak met twee andere mensen een bluesfestival in Grolloo. Wij huren Mojo in om de tent op te bouwen en om die artiesten te bellen en de stoelen te regelen enzo. Die zijn bij ons in dienst en Mojo wil voor de bühne ook politiek correct doen en verstuurt een persbericht waarin ze zeggen dat ze niet weten of ze nog wel met mij willen samenwerken... Ik weet niet of ik jullie volgend jaar nog nodig heb! Dat schijnheilige gedoe.”

Grote muil

Maar ondanks alles is Derksen niet van plan op te geven of te veranderen. „Ik zal je vertellen Wilfred. Ik sta er heel makkelijk in. Ik ben alles al geweest behalve pedofiel, dus ik zal ook nooit een klein jongetje over zijn bol aaien, want dan ben je de lul. Ik ben 71 jaar, ik heb mijn hele leven een grote muil gehad. Ik ben onaantastbaar, maar als meneer De Mol het te gek vindt worden, stuurt ’ie me weg, geef ik jullie een hand en dan ga ik zingend terug naar Drenthe. Ze kunnen van mij allemaal barsten! Ik blijf gewoon zeggen wat ik ervan vind. De consequenties aanvaard ik graag.”