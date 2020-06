Ex J.K. Rowling: ’Ik heb er geen spijt van dat ik haar heb geslagen’

Hoewel Jorge naar eigen zeggen de moeite niet heeft genomen om haar open brief te lezen, gaat hij wel in op de genoemde mishandeling. „Ik heb Joanna een klap gegeven, maar er was geen sprake van aanhoudend geweld. Als zij zegt dat dat wel is gebeurd, moet ze dat zelf weten. Ik heb er geen spijt van dat ik haar heb geslagen”, vertelt hij volgens The Sun.

Rowling maakte woensdag bekend dat zij tijdens haar eerste huwelijk het slachtoffer was van huiselijk geweld. Ook schreef ze -zonder daarbij een dader aan te wijzen- seksueel misbruikt te zijn. Het was de eerste keer dat de schrijfster over haar verleden vertelde omdat ze haar dochter wilde beschermen. Ze besloot er nu toch mee naar buiten te komen omdat het haar hielp haar controversiële tweet over transgenders te verklaren. De Britse schrijfster vond het maar niets dat in een artikel werd geschreven over ’ mensen die menstrueren’ en vroeg zich op twitter af of er geen simpeler woord was, iets als ’vrouwen’.

Complex achtergrondverhaal

„Natuurlijk doet het leven van transgenders ertoe. Ik vergat de belangrijkste regel van Twitter - verwacht nooit een genuanceerd gesprek - en reageerde op iets wat ik voelde als vernederende taal over vrouwen. Ik sprak over het belang van sekse en betaal sindsdien de prijs”, schreef ze in haar essay.

Rowling schetst vervolgens verschillende redenen waarom ze haar zorgen uitte en dat alles bespreekbaar moet zijn. Ze verhaalt daarom ook over haar verleden waarin ze niet alleen slachtoffer was van huiselijk geweld maar ook van seksueel misbruik. „Ik heb alleen mijn verleden genoemd omdat ik, net als elk ander mens op deze planeet, een complex achtergrondverhaal heb dat mijn angsten, mijn interesses en mijn meningen vormt. Ik vergeet die innerlijke complexiteit nooit wanneer ik een fictief personage creëer en ik vergeet het zeker nooit als het gaat om transgenders”, aldus de auteur.