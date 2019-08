’Dankzij The Boss kwam ik voor mezelf op’

Viveik Kalra in ’Blinded by the light’. Ⓒ Foto Nick Wall

Na Bend it like Beckham (2002) vertelt regisseur Gurinder Chadha nu wederom over een Brits/Aziatische tiener die zich ontworstelt aan zijn verstikkende omgeving. Haar nieuwe film Blinded by the light is het waargebeurde verhaal van schrijver Sarfraz Manzoor die door de liedjes van Bruce Springsteen hoop kreeg op een betere toekomst. „De muziek van The Boss verbindt.”