Universitaire erefunctie voor Annie Lennox

„Het is echt een bijzondere eer om kanselier van de Glasgow Caledonian University te worden. Ik voel me er nederig door en ben van plan deze buitengewone instelling op de beste mogelijke manier te dienen. In de voetsporen treden van zo’n voorbeeldig individu als Muhammad Yunus is enigszins ontmoedigend, maar ik kijk er erg naar uit om op een collaboratieve manier met iedereen samen te werken, dus ik kan van grote waarde zijn voor de studenten en de universiteit.”

Annie Lennox is naast singer songwriter actief als filantroop en sociaal activiste. Voor haar filantropische werk ontving ze dit jaar de George Harrison Global Citizen Award. Gedurende haar muzikale carrière van meer dan dertig jaar ontving Lennox onder meer een Oscar, vier Grammy Awards en acht Brit Awards.

De rol van kanselier bestaat uit formele en ceremoniële taken, het verlenen van diploma’s aan studenten en het ondersteunen en bevorderen van de ambities en visie van de universiteit voor het algemeen welzijn.