Plácido Domingo opgenomen in ziekenhuis

Plácido Domingo Ⓒ ANP

De Spaanse tenor Plácido Domingo is in een ziekenhuis in het Mexicaanse Acapulco opgenomen met ziekteverschijnselen van Covid-19 als gevolg van besmetting met het coronavirus. „Hij reageert goed op de behandeling en is aan de beterende hand”, zegt de woordvoerder van de zanger tegen CNN.