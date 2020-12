Vraagtekens bij Foundation Lucille Werner

Lucille Werner, hier op de foto met toekomstig partijgenoot Hugo de Jonge, heeft een plek gekregen op de kandidatenlijst van het CDA voor de verkiezingen van volgend jaar. De oud-presentatrice van Lingo staat op de tiende plaats. Ⓒ HH/ANP

Lag LUCILLE WERNER in het verleden al eens overhoop met collega’s in Hilversum, onder wie ALBERT VERLINDE, de tv-presentatrice staat in Den Haag ook heel wat te wachten! De 53-jarige Brabantse maakt volgend jaar een verrassende overstap naar de politiek. Bij de verkiezingen in maart staat zij op de kandidatenlijst van het CDA en met haar felbegeerde tiende plek op de kieslijst voor de Tweede Kamer maakt zij een meer dan reële kans om op het pluche te belanden: geen Lingo, maar bíngo voor Lucille – wier tv-carrière op dood spoor was beland.