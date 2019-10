James Cromwell (79) wéér gearresteerd

De 79-jarige Cromwell protesteerde samen met een andere man tegen het hondenlaboratorium van de universiteit. De politie arresteerde hem toen hij een bestuursvergadering verstoorde. In een verklaring van de Amerikaanse dierenrechtenorganisatie PETA zegt Cromwell dat de universiteit golden retrievers en andere honden al decennialang kwelt met experimenten. „Het is tijd om de honden uit te laten”, aldus de Emmy Award-winnaar.

De acteur is een uitgesproken dierenrechtenactivist. Het is dan ook niet de eerste keer dat hij met de politie in aanraking komt. In december 2015 protesteerde Cromwell bijvoorbeeld met een zogenoemde sit-in tegen de komst van een energiecentrale. Alle demonstranten werden gearresteerd wegens verkeersbelemmering. Ze kregen boetes maar weigerden die te betalen. De acteur moest vervolgens een week lang brommen.

In juli 2017 werd Cromwell opgepakt tijdens een protest in pretpark SeaWorld in San Diego. De acteur verstoorde met een megafoon de show met de orka’s.