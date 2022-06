Mick Jagger blijft tijdens quarantaineperiode in Nederland

Jagger zal in Amsterdam een quarantaineperiode van vijf dagen aanhouden, aldus zijn zegsman. Het 78-jarige rockicoon testte maandag positief, twee uur voordat het concert in de Johan Cruijff ArenA van start ging. Het optreden wordt verplaatst en tickets blijven geldig. Ook het optreden van The Rolling Stones dat later deze week in Bern zou plaatsvinden, is op de lange baan geschoven.

Het is de bedoeling dat de show in Milaan op 21 juni wel doorgaat. Het is nog niet bekend wanneer het concert in Amsterdam kan worden ingehaald.