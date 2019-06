Avengers: Endgame kruipt richting Avatar

Avatar, uitgebracht in 2009, heeft wereldwijd 2,76 miljard dollar opgehaald. Disney probeert fans van Avengers nog een keer naar de bioscoop te lokken met een speciale versie van de superheldenfilm. In die nieuwe uitgave wordt de film geïntroduceerd door regisseur Anthony Russo en zijn een verwijderde scène en een sneakpeek naar de nieuwe film Spider-Man: Far From Home te zien.

De nieuwe versie wordt waarschijnlijk ook in Nederland uitgezonden: Pathé laat in een reactie weten dat in het weekend van 6 en 7 juli „in principe” in alle Pathé-theaters waar Avengers: Endgame überhaupt nog te zien is, de nieuwe versie wordt afgespeeld.

Ondertussen dendert ook Toy Story 4 door. De animatiefilm haalde dit weekend 58 miljoen dollar op in de VS. Na twee weken in de bioscopen staat de film van Disney al op de vierde positie in de jaarranglijst. Ook de nummers één tot en met drie zijn van Disney: Avengers: Endgame, Captain Marvel en Aladdin.