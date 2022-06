Premium Het beste van De Telegraaf

Vicky McClure als bomexpert: ’Nog nooit zo dicht op de huid’

Door Patrick Bremmers Kopieer naar clipboard

Ⓒ HTM & All3Media International

Wie zit er achter een reeks geheimzinnige en uiterst gewelddadige terroristische aanslagen in Londen? Dat is de brandende vraag in de gloednieuwe thrillerserie Trigger Point, met gemiddeld 9,5 miljoen kijkers tot nu toe een van de best bekeken Britse dramaseries van het jaar.