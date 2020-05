Zusjes OG3NE missen moeder nog elke dag

„Onze engel”, noemt Lisa haar moeder. „Ik heb niet meer woorden vandaag...” Hoe erg het gemis is, probeert ze toch in woorden te beschrijven. „Er is geen betere omschrijving als ’iemand zo erg missen dat je eve niet meer weet hoe je moet ademen.”

Shelley herinnert zich moederdag 2017, in Kiev, toen de zusjes namens Nederland in de finale van het Eurovisie Songfestival stonden. „De meest bijzondere, maar ook onze laatste Moederdag...” Ze roept iedereen dan ook op hun moeder te koesteren, zeker wanneer men het op afstand samen kon vieren. „En voor iedereen die dat niet kan... Ik denk aan jullie.”

Amy laat weten dat ze haar moeder mist. „Niet alleen vandaag... Elke dag...”