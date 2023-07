Frans Klein wordt Directeur Televisie bij Talpa Network

Klein trad vorig jaar tijdelijk terug als Directeur Video van de NPO na een publicatie in de Volkskrant over de werkcultuur bij het programma De wereld draait door (DWDD). De onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen zou in eerste instantie alleen onderzoek doen naar DWDD, maar dat werd al gauw de hele publieke omroep. Vorige week kondigde Klein zijn definitieve vertrek bij de NPO aan.

Onverwacht

Klein krijgt in zijn nieuwe functie de eindverantwoordelijkheid over alle tv-zenders van Talpa Network. Hij noemt zijn overstap naar Talpa onverwacht. „Deze mooie nieuwe baan is een onverwachte wending in mijn carrière. Ik heb echt zin om weer in mijn vakgebied bij het mooie bedrijf Talpa Network aan de slag te gaan, zeker na de afgelopen periode van reflectie. Ik zit weer vol energie en ideeën”, aldus de bestuurder.

Talpa-baas John de Mol is verheugd met de komst van Klein. „Hij is een zeer ervaren televisiedirecteur en succesvol zenderbouwer. We zijn ervan overtuigd dat we met hem in staat zijn onze zenders in de toekomst verder te laten groeien en ons succes uit te bouwen.”

’Nieuwe avonturen’

Klein neemt de functie over van Marco Louwerens. Laatstgenoemde verlaat Talpa, omdat hij naar eigen zeggen toe is aan nieuwe avonturen.

„Ik laat een prachtig bedrijf en een fantastisch team achter, waarmee we een goeie en gezonde basis voor de zenders hebben neergezet. De komende jaren kan daarop worden verder gebouwd”, zegt Louwerens. „Het waren tegelijkertijd ook wel tropenjaren en het is tijd voor nieuwe avonturen. Ik ben benieuwd wat er op mijn pad gaat komen.”

Carrière

Frans Klein begon zijn carrière eind jaren 80 bij de VARA, waar hij verschillende functies vervulde. Zo was hij onder meer medewerker bij de afdeling Klassieke Muziek en hoofd Planning & Productie. Later werd Klein adjunct-directeur Radio & Televisie (1998), directeur Productie & Nieuwe Media (2000) en uiteindelijk directeur van de omroep (2004). Omroepbaas bleef Klein tot aan de fusie met BNN in 2014. Daarna werd hij Directeur Video bij de NPO. In die rol is Klein eindverantwoordelijk voor de videoprogrammering van de publieke omroep.