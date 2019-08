’Patrick Swayze werd mishandeld door zijn moeder’

Dat vertelt Lisa Niemi, die 34 jaar met Swayze getrouwd was, in I Was Patrick Swayze. „Patsy was het klassieke voorbeeld van hoe in een familie mishandeling van de ene generatie naar de volgende wordt overgedragen. Toen zij jong was, werd zij door haar moeder mishandeld. Daarna was Patrick aan de beurt.”

Op zijn achttiende verjaardag stopten de pakken slaag opeens. Toen zijn moeder hem „een lesje wilde leren”, sprong de vader van de Dirty Dancing-acteur tussenbeide en dreigde hij met een scheiding als Patsy zo door bleef gaan. Swayze vergaf zijn moeder. „Ieder ander had zijn moeder verstoten. Maar hij had de gave om te kunnen vergeven.”