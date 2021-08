Britney Spears reageert met topless foto op einde van Jamie’s curatorschap

De 39-jarige Britney deelt een foto van zichzelf met ontbloot bovenlijf met daarbij een tekst waarin ze haar gedachten daarover deelt. Ze laat weten dat ze ’grote borsten’ heeft omdat ze zich heeft volgegeten. Ze merkt zelf dat ze, wanneer ze ’een laagje aftrekt’, zich veel beter voelt, al schaamt ze zich soms als ze foto’s van zichzelf tijdens haar shows terugziet waarop ze weinig kleding aanheeft. „Ik heb het gevoel dat optreden me te zelfbewust heeft gemaakt over mijn lichaam en dat is niet aantrekkelijk.”

Maar haar eigenlijke boodschap met deze foto is, dat ze wil uitdrukken dat ze naakt is geboren en ’het gevoel had dat het gewicht van de hele wereld op mijn schouders rustte’. Britney wil zichzelf graag ’in haar puurste vorm’ zien. Maar denk niet dat ze nu alleen nog maar foto’s van haar naakte zelf deelt. „Nee, ik ga niet voor de rest van mijn leven topless foto’s delen, want dat wordt saai, maar het helpt je wel om verlichting te voelen.”

De zangeres bedankt in haar bericht ook de #FreeBritney-beweging, bestaande uit fans die al jaren demonstreren tegen de curator van hun idool. „De betekenis van de beweging is veel dieper dan jullie je ooit kunnen voorstellen. Mijn fans zijn altijd al geweldig geweest en ik hou van jullie allemaal.”

Er is een heiligheidscultus ontstaan rondom Britney Spears, zegt verslaggever Rick Kraus in de podcast Generatie T., die deze week in het teken staat van mentale gezondheid: