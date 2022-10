Maker André Hazes-docu sluit vervolg niet uit

In de reeks, die vanaf volgende week donderdag op Videoland staat, praat de zanger voor het eerst over zijn verslavingen. Dat was echter niet van tevoren de bedoeling. „Het was tijdens corona en we dachten dat de documentaire hem zou volgen als artiest. Ik zag wel dat hij het zwaar had, maar ik kende hem natuurlijk nog niet. Pas later, in die eerste zomer, kwam het besef dat het echt niet zo goed ging. En dat zijn we blijven volgen”, zegt Mampaey.

Het resultaat is „best zwaarmoedig” geworden, vindt de regisseur. „Aan het begin van de eerste aflevering voel je al dat er iets niet helemaal lekker zit. En je gaat ook wel een ’point of no return’ zien. Vanaf daar moest hij terug opbouwen tot waar hij vandaag de dag is, en alle emoties krijg je mee. Ik hoop dat ik erin ben geslaagd het zo goed mogelijk weer te geven.”

Ook denkt Mampaey dat mensen de zanger leren kennen in de afleveringen. „Ze weten bijvoorbeeld niet hoe erg het was. En André snapt zelf ook wel dat bepaalde dingen niet zo goed zijn gevallen bij het publiek, dat wil hij heel graag rechtzetten. Ik denk dat als je hem na het kijken nog steeds veroordeelt, dat je de serie misschien nog eens moet kijken. Want dan heb je hem gewoon niet goed begrepen.”