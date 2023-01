Claudia de Breij ’alsnog aan de champagne’ vanwege kijkcijfers oudejaarsshow

Bijna vier miljoen mensen hebben een deel van de show gezien, aldus Stichting KijkOnderzoek. „Dat gewoon bijna vier miljoen mensen een deel van de oudejaarsconference hebben gezien, dat is toch níet normaal!”, vertelt De Breij. „Ik ga denk ik nu alsnog aan de champagne.”

De cabaretière vindt het fijn dat na oudejaarsavond honderdduizenden mensen alsnog de voorstelling zijn gaan kijken. „We zien al jaren dat terugkijken bij de oudejaarsconference steeds belangrijker wordt. Voor heel veel mensen is oudejaarsavond feesten en 1 januari (of de dagen erna) lekker uitbrakken met de oudejaarsconference. Ik ben heel blij en trots en denk erover mezelf als anti-katermiddel in de markt te gaan zetten, want kennelijk werkt dit goed na een champagne-nacht.”

Het was de derde keer dat De Breij de oudejaarsconference voor de NPO verzorgde. In 2016 en 2019 deed ze dat ook al.