Imanuelle Grives tijdelijk uit SpangaS

Het nieuwe seizoen wordt momenteel opgenomen, maar Imanuelle kan daar niet bij aanwezig kan zijn omdat ze nog in voorarrest zit. De omroep laat aan RTL Boulevard weten dat haar rol van gymlerares voor onbepaalde tijd ’even een nieuwe verhaallijn’ krijgt.

Imanuelle wordt beschuldigd van drugshandel, omdat zij 100 xtc-pillen en 20 gram coke bij zich had op het festival Tomorrowland in België. Daarmee riskeert ze een straf van 12 tot 18 maanden, schrijft Gazet van Antwerpen. De makers van de jeugdserie weten nog niet of Imanuelle definitief uit de reeks verdwijnt.

Bekijk ook: Niet alleen Imanuelle Grives handelde in drugs op Tomorrowland