OM doet uitspraak: Job Gosschalk voorwaardelijk ’vrij’

Job Gosschalk Ⓒ ANP KIPPA

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag het dossier in de zaak JOB GOSSCHALK voorlopig gesloten. De officier van justitie kiest ervoor de aanklacht tegen de omstreden regisseur geen vervolg te geven in de rechtszaal en deze te seponeren, al hangen hier wel voorwaarden aan. Zowel Gosschalk als zijn slachtoffer hebben hier, opmerkelijk genoeg, zelf een stevige hand in gehad.