Franse filmmaker Luc Besson vrijwel zeker niet vervolgd in verkrachtingszaak

De Vlaamse actrice Sand van Roy beweerde in 2018 meerdere keren te zijn verkracht door de Franse filmmaker. Besson heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

In 2019 besloot het Openbaar Ministerie in Frankrijk ook al na maanden onderzoek af te zien van vervolging omdat er geen bewijs zou zijn. Maar in oktober van dat jaar besloot een Franse rechter het onderzoek tegen de filmregisseur te heropenen.

De onderzoeksrechter moet nu een beslissing nemen of hij inderdaad de zaak wil sluiten zonder tot vervolging over te gaan. Besson werd wereldberoemd dankzij films als The Fifth Element, Lucy en Taken.