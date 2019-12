Danny Vera hoogste binnenkomer ooit in Top 4000

Danny Vera Ⓒ ANP Kippa

Danny Vera heeft met zijn single Roller Coaster een unieke prestatie neergezet in de Top 4000 van Radio 10. De zanger is met het nummer op nummer 8 binnengekomen. Daarmee is Danny niet alleen de hoogst genoteerde Nederlandse artiest maar ook de hoogste binnenkomer ooit. Dat heeft de radiozender bekendgemaakt.