’Bella Hadid datet met kleinzoon Jack Nicholson’

Het half-Nederlandse model en Nicholson, die net als zijn opa acteur is, zouden sinds vorige maand meer tijd met elkaar doorbrengen en hebben zelfs samen Bella’s 24e verjaardag afgelopen week gevierd, zo laat een anonieme insider weten. Daarna pas zou de jarige haar vriendinnen in een privéjet mee hebben genomen voor een reisje.

Bella had in de afgelopen jaren een knipperlichtrelatie met The Weeknd, maar het stel ging vorig jaar toch echt uit elkaar. Over de jonge Nicholson, de zoon van Jacks oudste dochter Jennifer, is niet veel bekend. Hij had een rolletje in de film Us en is komend jaar met onder meer Gary Oldman en Armie Hammer te zien is in Dreamland.