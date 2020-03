’Met Ozzy Osbourne gaat het steeds beter’

„Het is ongelofelijk om te zien wat er is gebeurd en wat voor vooruitgang hij al had geboekt na één behandeling”, vertelt Kelly. „Hij wil weer opstaan. Hij wil dingen doen. Hij wil weer deel uitmaken van de wereld. Hij loopt beter. Hij praat beter. Zijn symptomen worden minder.”

Het geeft de Osbournes hoop dat Ozzy zo vooruit is gegaan. „We zijn de dokters die hem helpen erg dankbaar.”

Quarantaine

Voor de rocker, die het afgelopen jaar vanwege zijn gezondheid optredens moest afzeggen, is het wel wennen dat hij nu thuis moet blijven vanwege de coronacrisis. „Hij is er klaar voor om de deur uit te gaan en nu kan hij het huis niet uit. Hij zegt steeds: ik zit al bijna twee jaar in quarantaine en nu voel ik me beter en zit de wereld in quarantaine.”

Voor Kelly is het ook zwaar dat ze haar vader niet kan zien, maar het stelt haar gerust dat hij bij haar moeder Sharon in goede handen is. „Mijn moeder en vader houden zo veel van elkaar dat als ze samen zijn ze heel veel lol hebben en gewoon hun eigen ding doen”, zegt ze. „Ik bel ze elke dag en dan krijg ik een lijst met dingen die ik moet kijken. Mijn vader stuurt me de meest walgelijke memes.”