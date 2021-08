The Crown deelt foto’s nieuwe Charles en Diana

Debicki en West nemen de rollen van het prinselijk paar over van respectievelijk Emma Corrin en Josh O’Connor. Ook de andere hoofdrolspelers worden vervangen. Zo neemt Imelda Staunton de rol van koningin Elizabeth over van Olivia Colman en is Jonathan Pryce de nieuwe prins Philip, ten koste van Tobias Menzies.

In het vijfde seizoen van The Crown komen de jaren negentig aan bod, als Diana en Charles uit elkaar gaan. Het is nog onduidelijk of het overlijden van Diana ook in de nieuwe reeks zit, of dat daar op moet worden gewacht tot het laatste seizoen van de serie.