'Kim Kardashian onderging billift'

Een Britse chirurg van MYA zegt tegen Mirror dat het best aannemelijk is dat de 36-jarige vrouw van Kanye West inderdaad geen bilimplantaten heeft, zoals ze eerder in een aflevering van Keeping Up With The Kardashians met een röntgenfoto heeft bewezen.

Hij claimt echter wel dat hij de kans zeer groot acht dat Kim haar derrière heeft laten vergroten met een Braziliaanse billift, waarbij er vet uit het lichaam wordt geïnjecteerd in de billen. "Dat er geen implantaten zichtbaar zijn, betekent niet dat daarmee is uitgesloten dat ze haar eigen vet heeft laten injecteren" vertelt de plastisch chirurg. Hij vervolgt: "Het is goed mogelijk dat ze vet vanuit haar minder geliefde lichaamsdelen, zoals haar buik of taille in haar billen of heupen heeft laten spuiten."

Naast haar 'grote handelsmerk' zouden andere delen van haar lichaam ook de nodige behandelingen hebben gehad, waaronder: een neuscorrectie, een borstvergroting, een liposuctie en fillers in haar wangen.