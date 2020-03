Gordon: ’Ik dacht dat ik aan het doodgaan was’

In de LXRY-podcast vertelt Gordon dat hij lichamelijk eronder begon te lijden. „Ik zag er niet uit. Mijn lichaam was helemaal op. Ik dacht echt dat ik aan het doodgaan was.” Toen hij werd geconfronteerd met de verslaving van een vriend, was de presentator er naar eigen zeggen helemaal klaar mee.

„Een vriend was achter mijn rug aan de GHB. Toen zag ik de verloedering van de mens, die geen controle had over zijn verslaving”, aldus Gordon. „Ik dacht, dat doe ik ook. Nu is het klaar. Toen heb ik de telefoon gepakt en gegoogled naar een vijfsterren afkickkliniek.” Waarna hij toevoegt dat hij ’binnen twee weken’ weg was.

Ook onthult Gordon dat hij daar ook andere sterren is tegengekomen, al houdt hij de lippen stijf op elkaar wanneer hem gevraagd wordt wie dat dan waren. „Hele beroemde mensen ben ik daar tegengekomen. Internationaal. Maar daar ga ik niets over zeggen.” „De eerste drie dagen heb ik enorm gehuild. Ten eerste omdat ik ontzettend teleurgesteld was in mezelf. Na een paar dagen word je rustiger, valt het kwartje en ga je de therapieën tot je nemen.”

De Toppers

Een reünie met zijn oud-collega’s van de Toppers ziet hij niet zitten. Wel zegt hij René Froger te hebben vergeven. „Er is zoveel gebeurd. Hij heeft me ooit een keer op straat gezet in Marbella.” Volgens Gordon omdat Froger een ’delirium’ kreeg, „van drank”, besluit hij. Verder wil hij er niet meer over praten.

Zelf heeft René Froger eerder al eens gezegd niet meer samen te willen werken met Gordon. „Hij is gewoon weg. Klaar, een gepasseerd station”, vertelde Froger aan Ruud de Wild in zijn podcast 30 minuten Rauw. Op de vraag of hij zijn collega weleens mist, antwoordde hij: „Van z’n levensdagen niet.”