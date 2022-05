Geliefde Peter Gillis verkoopt seksspeeltjes in ’Massa is kassa’

De 60-jarige Gillis runt samen met Nicol en drie kinderen meerdere grote vakantieparken in Nederland en België. Zowel hun privéleven als het werk wordt op de voet gevolgd in de populaire realitysoap.

Tijdens de opnames van seizoen zes werd Peter ineens onwel en moest met spoed naar het ziekenhuis. Daar volgde een aantal onderzoeken en ook een hersenscan. Gelukkig waren de resultaten allemaal goed. Gillis moest alleen zijn dieet een beetje aanpassen... Zo at hij gemiddeld zestien worstenbroodjes en dronk hij drie flessen cava op een dag. Op advies van zijn vrouw Nicol is hij hier nu mee gestopt.

Het vakantieseizoen gaat bijna van start. In de eerste aflevering zien we dat er nog veel moet gebeuren op de parken. Zoon Mark ontdekt dat er hier en daar nog tv’s ontbreken en collega Samir probeert Peter over te halen om zijn eigen worstenbroodjes op het menu te zetten in zijn horecazaken.

In het nieuwe seizoen krijgt het publiek een kijkje in de handel en wandel van Nicol. Zij verkoopt online erotische artikelen en wil nu een winkel openen. Volgens Nicol moet het niet langer een taboe zijn dat je je man wil verrassen met een seksspeeltje.