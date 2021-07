Paul Anka: ’Al veertig jaar leef ik van My Way’

Paul Anka, bijna tachtig, heeft in stoppen geen zin. Hij zegt: ,,Golf spelen kan ook als je 95 bent. Daar wacht ik dus even mee.’’ Ⓒ Getty Images

Paul Anka wordt eind deze maand tachtig en leeft dan al bijna twee keer zo lang als zijn goede vriend Elvis Presley. De Canadese hitlegende had veel vrienden in de showbizz, onder wie ook Frank Sinatra met wie hij zijn grootste succes beleefde… Voor The Voice schreef hij de (Engelse) tekst van het legendarische My Way, wat hem elk jaar nog steeds een vermogen oplevert.