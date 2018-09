Film Grijs is ook een kleur wint in Toronto

De film won onder meer de titel beste korte film van de Young People's Jury Award. ''When Grey is a Colour is een ontroerende film met een prachtig kleurenpalet, goed en geloofwaardig geacteerd'', staat in het maandag gepubliceerde juryrapport. '''Een geweldige cinematografie en een goed geschreven verhaal dat samen de film bindt." Grijs is ook een kleur won tevens de TTIF Kids Festival Adult Jury Award.

Grijs is ook een kleur vertelt over een meisje van dertien dat probeert haar oudere, depressieve broer gelukkig te maken. Zandvliet, die doorbrak met zijn rol als homoseksuele tiener in de veelbekroonde film Jongens, speelt de rol van de depressieve broer. Zijn zus Cato wordt gespeeld door debutante Cecilia Vos.

Grijs is ook een kleur wordt geregisseerd door Marit Weerheijm, die vorige jaar afstudeerde aan de Filmacademie. Cast en crew bestonden grotendeels uit studenten die onbetaald meewerken aan het project. De coming of age-film is te zien op NPO Gemist.