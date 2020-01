Hank Azaria stopt als stem van Apu bij The Simpsons

De 55-jarige acteur weet niet of de makers Apu nu uit de animatieserie schrijven. „Wat ze met het personage gaan doen is hun beslissing. Het is aan hen en ze hebben dat nog niet bedacht. Het enige waar we het over eens zijn geworden, is dat ik de stem niet langer doe.”

Hank zei eerder al dat hij bereid was om te stoppen na klachten over de stereotypering van Apu. De kritiek en beschuldigingen van racisme werden mede aangewakkerd door de documentaire The Problem With Apu uit 2017. Hierin vertelden meerdere mensen van Zuid-Aziatische afkomst hoe het voelde om op te groeien met Apu als enige ’Zuid-Aziatische’ rolmodel op de Amerikaanse televisie.

Verdrietig

De acteur trok zich de kritiek erg aan en noemde het destijds verdrietig dat mensen er zelfs mee werden gepest. „Dat was zeker niet mijn bedoeling. Ik wil mensen vreugde en een lach brengen.”

The Simpsons-bedenker Matt Groening leek de commotie zich eerder niet zo aan te trekken. „Ik ben trots op wat we doen in de show. Ik denk dat we in een tijd leven waarin mensen graag doen alsof ze beledigd zijn.”