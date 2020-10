Claudia de Breij zet zich schrap voor nieuwe coronamaatregelen

„Kin omhoog en het doek ook! Vanavond spelen we. Daarna zien we wel weer verder”, schrijft Claudia op Instagram. Ze begrijpt naar eigen zeggen heel goed dat er nieuwe maatregelen nodig zijn nu het aantal besmettingen hard oploopt.

„Laten we proberen (het kost mij soms moeite als ik foto’s van volle vliegtuigen zie, maar daar kunnen die lieverds van stewardessen verder ook niks aan doen) elkaar te blijven steunen. Alle mensen in de horeca, ik denk aan jullie, maar ook de mensen die weer moeten gaan bikkelen in de zorg. Take care. En ik hou de moed erin, denkend aan Heintje Davids: ’Ze kunnen je wel afscheid laten nemen, maar je kunt altijd weer terugkomen!’ Maar eerst: spelen.”

Claudia speelde haar voorstelling Hier ben ik!, over het leven van revueartiest Heintje Davids, afgelopen weekeinde voor het eerst in Theater Carré in Amsterdam, voor 250 man per keer. In totaal staan er zeventien shows gepland.