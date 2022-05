Premium Het beste van De Telegraaf

In oktober voor de rechter: Wat doen Ladies of Soul nu met Glennis Grace?

Edsilia Rombley, Glennis Grace, Berget Lewis en Candy Dulfer van de Ladies of Soul tijdens een optreden in de Ziggo Dome. Zullen ze Ⓒ ANP / Ferdy Damman

Maandenlang hebben haar vriendinnen van Ladies of Soul zich niet uitgesproken over het al dan niet aanblijven van Glennis Grace in hun succesformatie. De Amsterdamse zangeres ligt al tijden onder vuur, nadat zij in een supermarkt gevochten zou hebben met personeel. Donderdag maakte het OM bekend haar daarvoor te willen vervolgen, de rechtszaak staat gepland voor oktober. En laat dat nu net na een nieuwe reeks Ziggo Dome-concerten van de zangeressen Berget Lewis, Candy Dulfer en Edsilia Rombley zijn. Doen zij dat straks mét... of zonder Glennis?