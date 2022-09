Wolf Hall-schrijfster Hilary Mantel (70) overleden

Mantel schreef korte verhalen, essays en historische romans. Ze won tweemaal de Booker Prize, de belangrijkste literaire prijs in het Engelse taalgebied. Dat was voor haar bestsellers Wolf Hall en voor Henry (in de Britse uitgave bekend als Bring Up The Bodies). De twee romans zijn de basis geweest voor toneelstukken van de Royal Shakespeare Company en een tv-serie van de BBC, ook getiteld Wolf Hall. De trilogie, waarvan het eerste deel verscheen in 2009, is intussen vertaald in 41 talen en zo’n vijf miljoen keer verkocht wereldwijd.

In de zomer van afgelopen jaar nog kreeg ze de Walter Scott Prize for Historical Fiction voor haar derde boek van de ’Cromwell-trilogie’, The Mirror and the Light, dat in het Nederlands verscheen als De spiegel en het licht. Deze stond ook op de longlist van de Booker Prize dat jaar en er wordt momenteel met de BBC gewerkt aan een bewerking voor televisie, aldus de uitgever.

Diepbedroefd

Volgens 4th Estate Books is Mantel woensdag „plotseling maar vredig” overleden. In een bericht op de site zegt de uitgever „diepbedroefd” te zijn om het overlijden van Mantel, en dat de gedachten uitgaan naar hun „geliefde auteur, haar familie en vrienden, met name haar echtgenoot Gerald.” „Dit is een verwoestend verlies en we kunnen alleen maar dankbaar zijn dat ze ons zo’n geweldig oeuvre heeft nagelaten.”

Mantel werd geboren op 6 juli 1952 in Glossop, Derbyshire. Ze studeerde rechten aan de London School of Economics en Sheffield University, werkte als maatschappelijk werkster en woonde jarenlang in Botswana en Saudi-Arabië.