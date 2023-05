James Cordens Late Late Show verloor miljoenen dollars per jaar

De Britse presentator, komiek en acteur Corden (44) presenteerde de show acht jaar. Hij zei dat zijn familie achter de beslissing stond met de show te stoppen, zodat hij terug kon verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Maar het einde had mogelijk ook te maken met een miljoenenverlies. In het Los Angeles Magazine meldt voormalig CNN-toppresentator Brian Stelter dat The Late Late Show bijna 41 miljoen euro opbracht tegen een jaarlijks budget van zo’n 55 miljoen. „Het was gewoon niet vol te houden. CBS kon hem niet meer betalen”, aldus een anonieme bron dicht bij de show.

Corden nam eind april na 1200 uitzendingen geëmotioneerd afscheid van zijn talkshow. In de uitzending waren onder anderen de Britse zanger Harry Styles en de Amerikaanse acteur Will Ferrell te gast. Ook was de laatste editie te zien van het beroemde item Carpool Karaoke. De presentator reed daarin mee met zijn goede vriendin Adele.