Dick Maas wil graag nieuwe Flodderserie maken

"Er zijn zeker plannen en ik heb er ook nog wel zin in, maar vooralsnog is het allemaal niet doorgegaan", aldus de filmer. "Dan zet je het maar weer van je af, je kan niet bezig blijven." In plaats daarvan heeft Maas inmiddels twee stripboeken geïnitieerd over de beroemde familie. Ook is er een musical in de maak over het asociale gezin in de chique wijk Zonnedael.

Eerder deze week stelde Maas al dat hij tevreden zou zijn als hij over honderd jaar onthouden wordt als geestelijk vader van het fenomeen Flodder. De regisseur stond de afgelopen dagen veelvuldig in de belangstelling vanwege de publicatie van zijn boek Buurman, wat doet u nu? waarin hij vertelt over de veertig jaar dat hij nu zijn vak beoefent.

Fenomeen

"Dat Flodder zo'n fenomeen zou worden, had ik dertig jaar geleden ook niet verwacht", aldus Maas. “Ik hoopte wel dat er veel mensen zouden komen kijken. Maar als iemand had gezegd dat iedereen in Nederland de naam Flodder nog zou kennen, had ik vermoedelijk heel hard gelachen.”

De eerste film uit 1986, met in de hoofdrollen Huub Stapel, Nelly Frijda en Tatjana Simic, trok bijna 2,5 miljoen bezoekers. Daarna volgden twee sequels en een televisieserie die vijf seizoenen liep."Dat is toch een vorm van succes waar de meeste cineasten hun hele leven van blijven dromen."