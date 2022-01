Ex Khloé Kardashian verwekte kind bij personal trainer en biedt excuses aan voor bedrog

„Vandaag is uit de testresultaten gebleken dat ik de vader ben van het kind van Maralee Nichols”, schrijft Thompon in zijn Stories. „Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn daden. Nu de vaderschap is vastgesteld, kijk ik er naar uit onze zoon als vrienden samen op te voeden. Mijn excuses aan iedereen die ik heb gekwetst of teleurgesteld tijdens dit proces.”

Daarna postte de atleet een losse boodschap aan zijn ex, met wie hij dochter True deelt. „Khloé, je verdient de pijn en vernedering waar ik voor gezorgd heb niet. Je verdient het niet om behandeld te worden zoals ik dat door de jaren heen heb gedaan. Mijn gedrag strookt niet met hoe ik jou zie. Ik heb ontzettend veel respect voor je en hou van je, wat je ook zal denken. Nogmaals, het spijt me ontzettend.”

Spreekverbod

Thompson en Kardashian kregen in 2006 iets met elkaar en kondigden het jaar erop haar zwangerschap aan. Vlak voordat True werd geboren in het voorjaar van 2018, doken beelden op van Thompson met andere vrouwen. De twee gingen uiteindelijk uit elkaar, maar kwamen in 2020 weer samen. Afgelopen zomer liep hun relatie weer op de klippen.

Maralee Nichols deelde eerder snapchat-berichten waarin Thompson haar 75.000 dollar aanbood om de zwangerschap stil te houden. De basketballer en zijn advocaten probeerden de personal trainer via een rechter een spreekverbod op te leggen. Het is niet bekend wanneer ze van haar zoon met Thompson is bevallen. Toen Thompson en Kardashian net iets hadden kreeg een andere ex van hem ook een zoon van de sporter, de nu vijfjarige Prince.