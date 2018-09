Kritiek op nieuwe videoclip Nicki Minaj

Vanwege de aanslag lieten bronnen rond Minaj weten dat de beelden van de rapster op de brug er waarschijnlijk uit zouden worden geknipt. "Iedereen die meewerkte en het nieuws hoorde, was geschokt. Ze vinden het geen goed idee om de beelden te gebruiken", zei een ingewijde nog na de opnamen aan het Britse dagblad The Sun.

Maar het tegendeel blijkt waar. In de videoclip is Minaj te zien terwijl ze op de Westminster bridge staat. Ook is de brug en het Britse parlement een paar maal prominent in beeld. "Ik dacht dat Nicki de beelden eruit zou knippen", reageerde een fan op Twitter. Een ander vroeg zich af of het wel kies is om de brug zo prominent in de clip op te nemen: "Is het niet wat te vroeg?"

Andere fans en liefhebbers van de Anaconda-zangeres lieten weten geen problemen te hebben met de clip. Minaj wilde niet op de commotie reageren.