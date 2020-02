In deze ’hellhole’ gevangenis moet Weinstein brommen

Rikers Island Ⓒ AP

Ooit ’God’ in Hollywood, nu gevangenisnummer 06581138Z. Dat is Harvey Weinsteins identiteit in de gevangenis Rikers Island in New York. Met tien gevangenissen, tienduizend gevangenen én tienduizend bewakers, maar ook allerlei faciliteiten als scholen, ziekenhuizen en winkels, is het haast een stad op zich. Maar berucht als Amerika’s zwaarste gevangenis is het de hel voor de mogul die tot voor kort slechts een wereld van rode lopers, luxe hotels en feesten kende. Een hel waar in elk geval zit tot afwachting van zijn straf die hij te horen krijgt op 11 maart.