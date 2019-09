Katy Perry is een stuk volwassener dankzij zoon Orlando Bloom

Katy is erg gegroeid en is heel dankbaar voor de invloed van Orlando, die in februari op zijn knieën ging. „Hij is de liefste man die ik ooit heb ontmoet”, jubelde ze woensdag in de talkshow van Ellen DeGeneres. „Hij motiveert me op spiritueel, emotioneel en fysiek vlak.”

Ook haar dagelijkse routine is niet meer hetzelfde. „Ik werd vroeger altijd wakker om iets van 11.00 uur en nu ga ik als een normaal mens naar bed om 22.00 uur en val ik ook gelijk in slaap.” Doordat Orlando’s zoon Flynn, die hij kreeg met zijn ex-vrouw Miranda Kerr, niet te laat kan komen op school moet de zangeres de wekker wel vroeg zetten. „Het heeft me echt volwassener gemaakt. Ik denk dat dit volwassen worden is. Dat is waarom ik me nog steeds kleed als een kind, om wat contrast te bieden.”