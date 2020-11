’Zweedse koningin Silvia in zelfisolatie’

Koning Carl Gustaf was de enige van de koninklijke familie die bij het gesprek was met minister van Binnenlandse Zaken Mikael Damberg en minister van Defensie Peter Hultqvist. Naast de 76-jarige koningin zou prins Carl Philip bij de ontmoeting aanwezig zijn, maar ook hij liet verstek gaan.

Volgens een vertegenwoordiger van het Zweedse hof had de absentie van zowel Silvia als Carl Philip te maken met het feit dat het om een fysieke ontmoeting ging. Zweden heeft te maken met een flinke toename van het aantal coronabesmettingen. Dat heeft gezorgd voor een aanscherping van de beperkende maatregelen. Eerder betekende de strengere regels al dat kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel hun bezoek aan Örebro van woensdag moesten uitstellen.

Silvia werd zaterdag voor het laatst in het openbaar gezien. Toen bezocht ze met de koning een herdenkingsbijeenkomst in de stad Uppsala. In de agenda van de vorstin staat voor donderdag een videovergadering gepland met vertegenwoordigers van haar liefdadigheidsinstelling World Childhood Foundation. Die zal ze waarschijnlijk bijwonen vanuit haar werkkamer in Drottningholms Slott.